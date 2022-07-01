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Аналитик Форсберг примерил на Путина роль «хорошего полицейского» в истории с Финляндией и НАТО

Аналитик Форсберг примерил на Путина роль «хорошего полицейского» в истории с Финляндией и НАТО
kremlin.ru / Администрация Президента России

Президент России Владимир Путин стал «хорошим полицейским» в вопросе членства Финляндии в Североатлантическом альянсе, уверен глава исследовательской коллегии Хельсинкского университета Туомас Форсберг.

Аналитик отреагировал на слова главы государства о том, что Москва не против вступления Хельсинки в НАТО. Эксперт также обратил внимание на заявление зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева. Политик пообещал укрепить рубежи РФ и предупредил о возможном размещении ракетных установок.

«Теперь Путин исполняет роль “хорошего полицейского”, а Медведев — роль “плохого полицейского”, хотя раньше они воспринимались несколько иначе», — примерил роли Форсберг в интервью Yle.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал подписание протокола о вступлении Швеции и Финляндии в Альянс, передает RT. Формальная часть процедуры состоится 5 июля, подчеркнул руководитель военного блока.

медведев НАТО Путин финляндия
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