Аналитик Форсберг примерил на Путина роль «хорошего полицейского» в истории с Финляндией и НАТО

Президент России Владимир Путин стал «хорошим полицейским» в вопросе членства Финляндии в Североатлантическом альянсе, уверен глава исследовательской коллегии Хельсинкского университета Туомас Форсберг.
Аналитик отреагировал на слова главы государства о том, что Москва не против вступления Хельсинки в НАТО. Эксперт также обратил внимание на заявление зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева. Политик пообещал укрепить рубежи РФ и предупредил о возможном размещении ракетных установок.
«Теперь Путин исполняет роль “хорошего полицейского”, а Медведев — роль “плохого полицейского”, хотя раньше они воспринимались несколько иначе», — примерил роли Форсберг в интервью Yle.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал подписание протокола о вступлении Швеции и Финляндии в Альянс, передает RT. Формальная часть процедуры состоится 5 июля, подчеркнул руководитель военного блока.