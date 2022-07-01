Аналитик Форсберг примерил на Путина роль «хорошего полицейского» в истории с Финляндией и НАТО

Аналитик отреагировал на слова главы государства о том, что Москва не против вступления Хельсинки в НАТО. Эксперт также обратил внимание на заявление зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева. Политик пообещал укрепить рубежи РФ и предупредил о возможном размещении ракетных установок.