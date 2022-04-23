Аналитик Федяков ожидает наводнения России контрафактной продукцией

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Антироссийские
санкции и уход из страны иностранных компаний обернется наплывом контрафактной
продукции. Такое мнение гендиректора информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков приводит «Говорит Москва».
По его словам, российский
рынок наводнят
подделки. Люди не смогут покупать брендовые вещи, поэтому будут
довольствоваться контрафактом.
«Будет
большое количество контрафактной продукции и откровенных подделок под известные
бренды. Сегодня качество производства в Турции, Китае и других развитых
производственных центрах находится на таком уровне, что только экспертиза может
отличить, оригинальный ли продукт», — отметил Федяков.
Аналитик
уверен, что качество подделок зависит от доходов
населения. Если в стране будет высокий уровень жизни, то на рынке появится оригинальная
продукция благодаря схеме параллельного импорта. Если уровень жизни упадет, в
страну хлынет поток подделок сомнительного качества.
Федяков
также считает, что «челночный бизнес» в РФ свое отжил. Он не возродится, поскольку
является экономически невыгодным.