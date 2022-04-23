Аналитик Федяков ожидает наводнения России контрафактной продукцией

«Будет

большое количество контрафактной продукции и откровенных подделок под известные

бренды. Сегодня качество производства в Турции, Китае и других развитых

производственных центрах находится на таком уровне, что только экспертиза может

отличить, оригинальный ли продукт», — отметил Федяков.