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    Аналитик Федяков ожидает наводнения России контрафактной продукцией

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Аналитик Федяков ожидает наводнения России контрафактной продукцией

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    Федеральное агентство новостей

    Антироссийские
    санкции и уход из страны иностранных компаний обернется наплывом контрафактной
    продукции. Такое мнение гендиректора информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков приводит «Говорит Москва».

    По его словам, российский
    рынок наводнят
    подделки. Люди не смогут покупать брендовые вещи, поэтому будут
    довольствоваться контрафактом.

    «Будет
    большое количество контрафактной продукции и откровенных подделок под известные
    бренды. Сегодня качество производства в Турции, Китае и других развитых
    производственных центрах находится на таком уровне, что только экспертиза может
    отличить, оригинальный ли продукт», — отметил Федяков.

    Аналитик
    уверен, что качество подделок зависит от доходов
    населения. Если в стране будет высокий уровень жизни, то на рынке появится оригинальная
    продукция благодаря схеме параллельного импорта. Если уровень жизни упадет, в
    страну хлынет поток подделок сомнительного качества.

    Федяков
    также считает, что «челночный бизнес» в РФ свое отжил. Он не возродится, поскольку
    является экономически невыгодным.

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