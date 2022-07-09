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Аналитик Евсеев: захват ВС РФ поставляемого Украине оружия позволит изучить западные технологии

Аналитик Евсеев: захват ВС РФ поставляемого Украине оружия позволит изучить западные технологии
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НАТО поставляет Украине современное вооружение, что позволяет России освоить западные технологии. Об этом заявил военный эксперт Владимир Евсеев.

 «Я очень надеюсь, что американские РСЗО, которые якобы находятся в Артемовске, достанутся нам и мы сможем их изучить. Но это технологии, которые американцы поставили в усеченном виде. На них нельзя поставить ракеты, которые могут бить на 300 км. У них техническое ограничение в 80-85», — сказал он.

Евсеев уточнил, что США отправляют ВСУ оружие, которое уже не актуально для самих американцев. Специалист считает, что подобные поставки дискредитируют помощь Вашингтона, передает «Украина.ру»

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