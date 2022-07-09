Аналитик Евсеев: захват ВС РФ поставляемого Украине оружия позволит изучить западные технологии

«Я очень надеюсь, что американские РСЗО, которые якобы находятся в Артемовске, достанутся нам и мы сможем их изучить. Но это технологии, которые американцы поставили в усеченном виде. На них нельзя поставить ракеты, которые могут бить на 300 км. У них техническое ограничение в 80-85», — сказал он.