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Аналитик Евсеев: поставки техники для ВСУ перечеркнули планы Польши на Западную Украину

Аналитик Евсеев: поставки техники для ВСУ перечеркнули планы Польши на Западную Украину
globallookpress.com/Artur Widak/ZUMAPRESS.com

Поставки военной техники на Украину обернулись для Польши серьезным провалом, который Варшава отчаянно пытается скрыть, заявил эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

В комментарии для издания «Украина.ру» он отметил, что военная помощь Киеву оказывалась в ущерб польской армии, ведь техника фактически изымалась у действующих воинских частей. Как следствие, реализация планов Варшавы относительно Западной Украины оказалась под большим вопросом.

«Вы собираетесь входить на Западную Украину? А с чем вы туда собираетесь входить? С фигой в кармане? Как вы будете туда заходить без танков? А если будет боестолкновение с Россией? Вы думаете, Россию остановит, что это не украинские войска, а польские? Вы действительно собираетесь входить на территорию Украины одной бригадой танков Leopard?», — сказал Евсеев.

По его мнению, польским властям сейчас необходимо решать вопрос боеспособности собственной армии, а не бросаться милитаристскими заявлениями в сторону России.

Вооружение ВСУ евсеев Польша Украина
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