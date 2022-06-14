Аналитик Евсеев: поставки техники для ВСУ перечеркнули планы Польши на Западную Украину

«Вы собираетесь входить на Западную Украину? А с чем вы туда собираетесь входить? С фигой в кармане? Как вы будете туда заходить без танков? А если будет боестолкновение с Россией? Вы думаете, Россию остановит, что это не украинские войска, а польские? Вы действительно собираетесь входить на территорию Украины одной бригадой танков Leopard?», — сказал Евсеев.