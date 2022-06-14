Аналитик Евсеев: поставки техники для ВСУ перечеркнули планы Польши на Западную Украину

Поставки военной техники на Украину обернулись для Польши серьезным провалом, который Варшава отчаянно пытается скрыть, заявил эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.
В комментарии для издания «Украина.ру» он отметил, что военная помощь Киеву оказывалась в ущерб польской армии, ведь техника фактически изымалась у действующих воинских частей. Как следствие, реализация планов Варшавы относительно Западной Украины оказалась под большим вопросом.
«Вы собираетесь входить на Западную Украину? А с чем вы туда собираетесь входить? С фигой в кармане? Как вы будете туда заходить без танков? А если будет боестолкновение с Россией? Вы думаете, Россию остановит, что это не украинские войска, а польские? Вы действительно собираетесь входить на территорию Украины одной бригадой танков Leopard?», — сказал Евсеев.
По его мнению, польским властям сейчас необходимо решать вопрос боеспособности собственной армии, а не бросаться милитаристскими заявлениями в сторону России.