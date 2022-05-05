Аналитик Евсеев: Польша боится вводить войска на Украину из-за неуверенности в защите НАТО

«Сейчас есть опасность, что Россия, как сказал Путин, даст молниеносный ответ, а это сдерживает и Польшу, и Румынию, — сказал эксперт. — Речь не идет о полномасштабной войне с НАТО, потому что ввод польских войск на Украину не позволит задействовать статью НАТО о самообороне. Польша в этом случае окажется сама по себе».