Аналитик Евсеев: Польша боится вводить войска на Украину из-за неуверенности в защите НАТО

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Планы польский властей о переброске войск на территорию Западной Украины омрачаются сомнениями Варшавы относительно позиции НАТО, заявил аналитик Владимир Евсеев.
В комментарии для издания «Украина.ру» он отметил, что Североатлантический альянс вряд ли задействует механизм коллективной безопасности, если Польше понадобится помощь в ее военной авантюра.
«Сейчас есть опасность, что Россия, как сказал Путин, даст молниеносный ответ, а это сдерживает и Польшу, и Румынию, — сказал эксперт. — Речь не идет о полномасштабной войне с НАТО, потому что ввод польских войск на Украину не позволит задействовать статью НАТО о самообороне. Польша в этом случае окажется сама по себе».
Евсеев уверен, что при таком развитии событий российская армия может задействовать ракеты «Кинжал», которым Польше нечего противопоставить.
Ранее, как передает RT, на территории Польши стартовали учения НАТО Defender Europe и Swift Response. Маневры будут проводиться до 27 мая.