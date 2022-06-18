Аналитик Эпископос: заявление Путина о конце однополярного мира нашло поддержку на Западе

Выступление с речью президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме нашло поддержку на Западе. Таким мнением поделился американский аналитик Марк Эпископос.
Глава государства много рассуждал на тему экономической ситуации в РФ и мировой геополитической обстановки. Эта точка зрения совпала с оценкой многих западных политиков, передает слова эксперта пересказ статьи «ПолитРоссия».
«Некоторые западные политики, похоже, молчаливо согласны с оценкой Путина», — пишет Марк Эпископос.
Ранее стало известно, что введенные из-за спецоперации на Украине санкции США могут оказаться избыточными. Об этом на слушаниях в конгрессе заявил замминистра страны финансов Уолли Адейемо.