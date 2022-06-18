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Аналитик Эпископос: заявление Путина о конце однополярного мира нашло поддержку на Западе

Аналитик Эпископос: заявление Путина о конце однополярного мира нашло поддержку на Западе
kremlin.ru

Выступление с речью президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме нашло поддержку на Западе. Таким мнением поделился американский аналитик Марк Эпископос.

Глава государства много рассуждал на тему экономической ситуации в РФ и мировой геополитической обстановки. Эта точка зрения совпала с оценкой многих западных политиков, передает слова эксперта пересказ статьи «ПолитРоссия».

 «Некоторые западные политики, похоже, молчаливо согласны с оценкой Путина», — пишет Марк Эпископос.

Ранее стало известно, что введенные из-за спецоперации на Украине санкции США могут оказаться избыточными. Об этом на слушаниях в конгрессе заявил замминистра страны финансов Уолли Адейемо.

Запад ПМЭФ-22 Путин США
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