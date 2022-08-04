Аналитик Болтенков объяснил, почему на самом деле Киев боится показаний пленных боевиков «Азова»

Военный эксперт Дмитрий Болтенков прокомментировал нападение киевского режима на СИЗО в Еленовке, где находились пленные боевики национального батальона «Азов»* (официально признан в России террористической организацией, в отношении некоторых представителей формирования в РФ открыто уголовное дело).
По словам эксперта, власти Украины поступили соответствующим образом из-за угрозы раскрытия правды о российской стороне. Таким образом аналитик объяснил, почему на самом деле Киев боится показаний азовцев.
«Здесь дело не в преступных приказах командования, не в акциях руководства, о которых они могут рассказать. Так сложилось, что на Украину из России возвращаются пленные, которые на самом деле не нужны там, даже опасны властям», — отметил Болтенков.
Выжившие азовцы рассказывают, что Вооруженные силы РФ не издеваются над пленными. Подобное развитие событий может навредить антироссийскому курсу киевского режима, считает аналитик.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать в России специализированную санаторно-курортную программу для участников спецоперации на Украине. Об этом пишет RT.
- * – запрещенная в РФ террористическая организация