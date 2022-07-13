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Аналитик Бартош объяснил, почему 75% молодых американцев оказались непригодны к службе в ВС США

Аналитик Бартош объяснил, почему 75% молодых американцев оказались непригодны к службе в ВС США
US Navy/via Globallookpress.com

В Вооруженных силах США возникла проблема с недобором новобранцев, потому что 75% молодых американцев оказались непригодны к службе в армии из-за состояния здоровья. Об этом сообщило издание The Washington Times.

Военный эксперт Александр Бартош в комментарии изданию «ПолитРоссия» отметил, что причиной плохих показателей здоровья среди жителей США является провальная политика Белого дома.

«Вашингтон ведет непродуманную политику: нарушает фундаментальные законы развития экономики, пренебрегает здоровьем молодежи, вопросами здравоохранения в целом и так далее», – объяснил эксперт.

Бартош констатировал, что ошибки властей США в конечном итоге негативно сказались на населении страны. Плохое здоровье подрастающего поколения наглядно об этом свидетельствует, уточняет эксперт.

Причастность американского руководства к дестабилизации ситуации на Украине вернулась бумерангом для властей США, подорвав экономику страны из-за колоссальных вливаний в Киев, подытожил Бартош.

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