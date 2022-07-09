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Аналитик Baijiahao предупредил США о новой угрозе со стороны ВМФ России

Аналитик Baijiahao предупредил США о новой угрозе со стороны ВМФ России
Maksim Konstantinov/Global Look Press

После неудачного испытания баллистической ракеты Minotaur Вашингтон получил очередную плохую новость от Москвы. Об этом рассказала китайская газета Baijiahao. Перевод материала предоставило издание «ПолитРоссия».

Ракета-носитель, которую запустили ВВС США, взорвалась уже спустя 11 секунд после пуска. Специально созданная комиссия должна разобраться в причинах неудачного взлета.

Уже на следующий день в России объявили, что атомную субмарину «Белгород» передали на вооружение военно-морского флота. Для США это большая проблема, поскольку подлодка — первый носитель ядерных БПЛА «Посейдон». Они могут вызвать цунами, способное смыть прибрежные американские города.

baijiahao посейдон США
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