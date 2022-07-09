Аналитик Baijiahao предупредил США о новой угрозе со стороны ВМФ России

Уже на следующий день в России объявили, что атомную субмарину «Белгород» передали на вооружение военно-морского флота. Для США это большая проблема, поскольку подлодка — первый носитель ядерных БПЛА «Посейдон». Они могут вызвать цунами, способное смыть прибрежные американские города.