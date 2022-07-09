Аналитик Baijiahao предупредил США о новой угрозе со стороны ВМФ России

После неудачного испытания баллистической ракеты Minotaur Вашингтон получил очередную плохую новость от Москвы. Об этом рассказала китайская газета Baijiahao. Перевод материала предоставило издание «ПолитРоссия».
Ракета-носитель, которую запустили ВВС США, взорвалась уже спустя 11 секунд после пуска. Специально созданная комиссия должна разобраться в причинах неудачного взлета.
Уже на следующий день в России объявили, что атомную субмарину «Белгород» передали на вооружение военно-морского флота. Для США это большая проблема, поскольку подлодка — первый носитель ядерных БПЛА «Посейдон». Они могут вызвать цунами, способное смыть прибрежные американские города.