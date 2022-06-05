Аналитик Бабин назвал фактор, укрепляющий доллар к рублю

Американская валюта может торговаться в диапазоне 60–70 рублей за денежную единицу. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, сообщает «Московский комсомолец».
По его словам, на фоне нестабильной геополитической обстановки, экономических рисков и несоответствия предложения и спроса иностранной валюты на российском рынке сложно спрогнозировать курс рубля.
«Если ключевые рыночные и геополитические факторы существенно не изменятся, доллар может оставаться в коридоре 60–70 рублей, постепенно двигаясь к его верхней границе по мере восстановления импорта и спроса населения на инвалюту. В этом случае, евро будет торговаться в диапазоне 64–75 рублей», — объяснил эксперт.
Снижение ключевой ставки Центробанком, по мнению Бабина, не существенно отразится на курсе рубля. Однако в долгосрочной перспективе мягкая монетарная политика будет влиять на ослабление позиций рубля, поскольку это «является одним из ключевых факторов снижения курса любой валюты», заключил аналитик.