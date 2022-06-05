Аналитик Бабин назвал фактор, укрепляющий доллар к рублю

«Если ключевые рыночные и геополитические факторы существенно не изменятся, доллар может оставаться в коридоре 60–70 рублей, постепенно двигаясь к его верхней границе по мере восстановления импорта и спроса населения на инвалюту. В этом случае, евро будет торговаться в диапазоне 64–75 рублей», — объяснил эксперт.