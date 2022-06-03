Аналитик Артамонов: ВС РФ перекрыли пути снабжения группировки ВСУ вооружением в Донбассе

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ вряд ли смогут долго оказывать сопротивление военнослужащим Народной милиции ЛНР и ВС РФ в Северодонецке.

«На Северодонецком направлении было сбито более 15 беспилотников, которые пытались вести армейскую разведку, чтобы скорректировать артиллерийский огонь и помешать окружению», — добавил он.

Таким мнением с изданием «Украина.ру» поделился военный эксперт Александр Артамонов. По его словам, российские войска доминируют над ВСУ на Северодонецком направлении. Аналитик подчеркнул, что украинская группировка дезориентирована из-за отсутствия единого центра управления.

Российские военные перекрыли железнодорожную ветку в районе Северодонецка, лишив тем самым группировку ВСУ в Донбассе возможности своевременно получать вооружение.