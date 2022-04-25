Аналитик Артамонов указал на различия первой и второй фаз спецоперации ВС РФ на Украине

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Текущая вторая фаза специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине имеет свои отличия от первого этапа. Такое мнение выразил военный обозреватель Александр Артамонов.
По его словам, сейчас российские войска ведут точечное уничтожение мест размещения украинской техники, а основная цель СВО заключается в зачистке сразу трех областей Украины.
«Это Харьков, Донецк и Мариуполь. Там имеются наиболее мощные группировки нацистов», — подчеркнул Артамонов в комментарии изданию «Украина.ру».
При этом аналитик напомнил, что Мариуполь уже освобожден от украинских военных, полное решение этого вопроса заключается только в «Азовстали».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на комбинате «Азовсталь» заблокировано около 400 иностранных наемников, передает Ura.ru.