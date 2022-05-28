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Аналитик American Conservative назвал невозможным вступление Украины в ЕС по специальной схеме

Аналитик American Conservative назвал невозможным вступление Украины в ЕС по специальной схеме
pixabay.com/PD

Новой специальной схемы принятия Украины в Евросоюз не существует. Об этом пишет обозреватель The American Conservative.

Недавно о такой процедуре заявил украинский президент Владимир Зеленский. Автор публикации напомнил, что Евросоюз – не благотворительная организация.

«Специального порядка приема в ЕС не существует. Стоит заметить, что Киев и так за несколько недель справился с теми шагами по присоединению к сообществу, на которые такие страны, как Босния и Герцеговина, Финляндия, Австрия и Швеция потратили около трех лет», — напомнил автор.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее дал понять, что Украине понадобятся десятилетия, чтобы достигнуть критериев для членства в Евросоюзе.

Евросоюз Зеленский Украина
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