Новой специальной схемы принятия Украины в Евросоюз не существует. Об этом пишет обозреватель The American Conservative.
Недавно о такой процедуре заявил украинский президент Владимир Зеленский. Автор публикации напомнил, что Евросоюз – не благотворительная организация.
«Специального порядка приема в ЕС не существует. Стоит заметить, что Киев и так за несколько недель справился с теми шагами по присоединению к сообществу, на которые такие страны, как Босния и Герцеговина, Финляндия, Австрия и Швеция потратили около трех лет», — напомнил автор.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее дал понять, что Украине понадобятся десятилетия, чтобы достигнуть критериев для членства в Евросоюзе.