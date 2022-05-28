Аналитик American Conservative назвал невозможным вступление Украины в ЕС по специальной схеме

«Специального порядка приема в ЕС не существует. Стоит заметить, что Киев и так за несколько недель справился с теми шагами по присоединению к сообществу, на которые такие страны, как Босния и Герцеговина, Финляндия, Австрия и Швеция потратили около трех лет», — напомнил автор.