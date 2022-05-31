Analisi Difesa: итальянцы обескуражены отношением ВСУ к западному оружию

Как правило, утверждает автор статьи, сразу после очередной «презентации» Киева партия оружия уничтожается российскими силами. Кроме того, военнослужащие ВСУ, очевидно, не дорожат западным оружием: на всех территориях, откуда они отступают, остается огромное количество техники. Все это не может нравиться итальянцам, которые не стесняясь выражают свое недовольство.