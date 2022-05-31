Большинство граждан Италии не поддерживают идею военной помощи Украине, поскольку Киев не умеет «держать язык за зубами», пишет местное издание Analisi Difesa, передает «Военное обозрение».
Отмечается, что киевские власти очень любят делиться с широкой общественностью новыми видами оружия, которое получают от западных стран.
«Практически сразу становятся известны типы минометов, зенитных и противотанковых ракет, другого индивидуального вооружения, артиллерии, которые были переданы украинской армии», — говорится в материале.
Как правило, утверждает автор статьи, сразу после очередной «презентации» Киева партия оружия уничтожается российскими силами. Кроме того, военнослужащие ВСУ, очевидно, не дорожат западным оружием: на всех территориях, откуда они отступают, остается огромное количество техники. Все это не может нравиться итальянцам, которые не стесняясь выражают свое недовольство.
«Результат поставок разочаровывает и обескураживает итальянских граждан —налогоплательщиков, которые покрыли счета за закупку этого оружия для наших ВС и сегодня оплачивает его передачу Киеву. Все опросы выявляют неприятие большинством итальянцев этих поставок», — сказано в статье.
Ранее Минобороны РФ показало кадры с уничтожением артиллерийского взвода украинских националистов с 155 миллиметровыми итальянскими гаубицами