Ана де Армас заявила, что роль Джеймса Бонда не нужно отдавать женщине: “Нет никакой необходимости в женщине-Бонде”

Кадр из фильма “Не время умирать”

Актриса Ана де Армас, которая сыграла одну из главных ролей в последнем фильме о Джеймсе Бонде, в интервью изданию The Sun рассказала, почему роль агента 007 не нужно отдавать женщине:

Нет никакой необходимости в женщине-Бонде. Чтобы обрести власть, не нужно красть чужого персонажа. Это роман, и он ведет в мир Джеймса Бонда, в ту вселенную, где он живет.

Напомним, прошлой осенью на экраны вышел фильм “Не время умирать”, в котором роль Бонда в последний раз исполнил актер Дэниел Крейг. Недавно же в сети появились слухи, что новым агентом 007 может стать темнокожая женщина. Также, по слухам, Бонд может стать небинарной персоной. Создатели бондианы эти слухи не подтвердили.



Ана де Армас в фильме “Не время умирать”

В своем интервью Ана де Армас отметила, что хотела бы видеть более содержательные роли для женщин в фильмах о Бонде:

Я хотела бы, чтобы женские персонажи, несмотря на то, что Бонд по-прежнему будет мужчиной, воплощались по-другому, чтобы у них были более существенные роли и признание. Я думаю, что это было бы интереснее.

Сам Дэниел Крейг также высказался против того, чтобы Бонд стал женщиной: в интервью он заявил, что в фильме должны быть другие, не менее важные женские роли.



Дэниел Крейг и Ана де Армас в фильме “Не время умирать”

Интересно, что появление Аны де Армас в фильме “Не время умирать” имело большой успех: после выхода картины на экраны многие зрители выразили надежду, что в будущем актриса вернется к своей роли.