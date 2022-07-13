Ана де Армас снялась для Elle и рассказала, как роман с Беном Аффлеком вынудил ее уехать из Лос-Анджелеса

Ана де Армас

Ана де Армас снялась для Elle и дала интервью журналу. В нем она вспомнила о романе с Беном Аффлеком и “ужасном” внимании прессы, которое тогда было к ней приковано. Они встречались в 2020 году и тогда их часто фотографировали папарацци — в кадр и на первые полосы попадало все: от их прогулок до отпуска.

Это было ужасно,

— призналась де Армас.

Ана де Армас

Впрочем, у этого стресса был и положительный момент — актриса поняла, что жизнь в Лос-Анджелесе не для нее.

Это одна из причин, почему я уехала из Лос-Анджелеса. Когда я испытала это все на своей шкуре, это подтвердило мои мысли о том, что это не место для меня. Это был уже перебор: некуда деться, нет исхода из этого. В Лос-Анджелесе у тебя всегда чувство, что у тебя чего-то нет, чего-то не хватает. Это город, который делает тебя тревожным,

— рассказала Ана.

Сейчас актриса живет в Нью-Йорке и старается не выставлять свою жизнь напоказ.

Я удалила твиттер* много лет назад, и я почти год почти не была в инстаграме**,

— поделилась актриса, признавшись, что она также не ищет новостей о себе в Google.

О романе Аффлека и де Армас заговорили в марте 2020 года после того, как их заметили на Кубе, где родилась актриса. После поездки в Коста-Рику и совместного карантина в Лос-Анджелесе во время пандемии в апреле того же года они официально объявили о своих отношениях. В январе 2021 года стало известно, что де Армас и Аффлек расстались. В то время инсайдер, близкий к Аффлеку, сказал, что проблемы у пары “начались еще осенью”, так как они были “на разных этапах” жизни.

После расставания и Бен, и Ана нашли новое счастье в личной жизни. Аффлек снова встречается со своей бывшей невестой Дженнифер Лопес, а де Армас — с вице-президентом Tinder Полом Букадакисом.

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