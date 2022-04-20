«AMP помогает Google еще больше монополизировать и контролировать интернет». Браузер Brave объявил войну «ускорителю интернета» Google

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Браузер Brave, созданный компанией Brave Software, основанной бывшим главой Mozilla, решил начать новую битву с Google.





В прошлом году Brave перешёл на собственную поисковую систему, а теперь разработчики решили объявить войну технологии Google AMP. Напомним, AMP представляет собой фреймворк, который прозвали «ускорителем интернета». Технически речь идёт о библиотеке JavaScript, которую предлагается использовать вместо других подобных. Благодаря собственным инструментам Google, она ускоряет загрузку веб-страниц.

Однако, как утверждают разработчики Brave, AMP наносит ущерб конфиденциальности пользователей, безопасности и работе в Интернете, и, что не менее плохо, AMP помогает Google еще больше монополизировать и контролировать интернет.

Для борьбы с AMP создатели браузера придумали De-AMP.

Brave защитит пользователей от AMP несколькими способами. Там, где это возможно, De-AMP будет переписывать ссылки и URL-адреса, чтобы пользователи вообще не могли посещать страницы AMP. А в тех случаях, когда это невозможно, Brave будет наблюдать за получением страниц и перенаправлять пользователей со страниц AMP еще до того, как страница будет отображена, предотвращая загрузку и выполнение кода AMP/Google

De-AMP уже доступен в версиях Nightly и Beta и будет включен по умолчанию в будущих версиях 1.38 для ПК и Android, а вскоре после этого будет выпущен для iOS.