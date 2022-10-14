AMOLED, титан, сапфир, 20ATM, SpO2, GPS, 159 режимов. Представлены премиальные сверхзащищённые часы Amazfit Falcon

Компания Huami, известный контрактный производитель фитнес-браслетов Xiaomi Mi Band, представила новинку под собственным брендом Amazfit – умные часы Amazfit Falcon.





Производитель позиционирует Amazfit Falcon как «мультиспортивные GPS-часы премиум-класса». Они также продвигаются под слоганом «Раздвигая границы». Они получили усиленную защиту для активного отдыха и занятий спортом.





Часы заключены в титановый корпус, а экран защищён сапфировым стеклом. Предусмотрена защита от воды 20 ATM (впервые для Amazfit), возможность выдерживать встряски и падения, перепады температур от +70°С до -40°С, и так далее.





Поддерживается более 150 спортивных режимов, навигация в реальном времени, постоянное отслеживание ЧСС и SpO2 (насыщенность крови кислородом), а также уровня стресса.

Среди прочих характеристик – 1,28-дюймовый экран AMOLED разрешением 416 x 416 пикселей, есть функция «всегда включенного» экрана, встроенный модуль GPS, аккумулятор ёмкостью 500 мА·ч, Bluetooth 5.0 BLE, Wi-Fi (2,4 ГГц). Время автономной работы – 14 дней в режиме «обычного использования», 30 дней в режиме энергосбережения, 21 час в режиме высокоточного отслеживания GPS.

Amazfit Falcon уже начали продаваться в США и Европе по цене 500 долларов и 500 евро соответственно.