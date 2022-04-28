AMOLED, титан, керамика, сапфировое стекло и сертификация для дайвинга. Представлены флагманский умные часы Huawei Watch GT 3 Pro

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Компания Huawei представила сегодня на большой конференции в Китае ряд новинок. Среди них — новая флагманская серия умных часов Huawei Watch GT 3 Pro.





Одной из изюминок Huawei Watch GT 3 Pro стала сертификация EN13319, означающая, что часы можно использовать в качестве аксессуара для дайвинга. Компания обещает возможность погружения на глубину до 30 метров.





Huawei Watch GT 3 Pro получили новый для бренда дизайн, в отделке используются титан, керамика и сапфировое стекло. Часы способны отслеживать множество параметров, касающихся здоровья и пользователя, включая пульс, уровень кислорода в крови (SpO2), дыхание, уровень стресса и менструальный цикл. Снятие электрокардиограммы возможно по нажатию на специальную кнопку на корпусе.





В часах также предусмотрен специальный режим для фридайвинга, во время которого записываются параметры погружения, а также есть настраиваемые напоминания. Также есть режим для гольфа. Всего поддерживается более сотни спортивных режимов.

Часы в версии Titanium Edition оснащаются 1,43-дюймовым экраном AMOLED разрешением 466 х 466 пикселей, заключены в титановый корпус с сапфировым стеклом и керамической задней крышкой, время автономной работы — до 14 дней. Версия Ceramic Edition получила 1,32-дюймовый экран AMOLED, керамический корпус и сапфировое стекло, время автономной работы — до 7 дней.





Поддерживаются пять навигационных систем – GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo и QZSS. Возможна беспроводная зарядка, производитель обещает подзарядку на 25% всего за 10 минут. Программной основой часов выступает HarmonyOS. Поддерживается управление воспроизведением музыки на смартфоне, камерой, NFC, Bluetooth 5.2 и Wi-Fi. Имеется eSIM, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ флеш-памяти.

Приём предварительных заказов уже начался, открытые продажи стартуют 6 мая. Huawei Watch GT 3 Pro Titanium Edition предлагается за 376 долларов, а Ceramic Edition — 451 долларов.