AMOLED, ЧСС, GPS, NFC, IP68, SpO2, ЭКГ и манжетный тонометр. Huawei наконец-то начала продавать часы Huawei Watch D в Европе

Компания Huawei наконец-то выпустила в продажу давно ожидаемые умные часы Huawei Watch D в Европе – почти на целый год позднее их дебюта в Китае.





Теперь часы стали доступны для покупки европейскими пользователями. Они предлагаются заметно дешевле, чем ожидаемые по неофициальной информации 449 евро. Сейчас они доступны по цене от 399 евро. Кроме того, первым покупателям предлагаются в подарок умные часы Huawei Scale 3, которые обычно продаются за 69 евро. Кроме того, Huawei предлагает скидку в 50 евро на наушники FreeBuds 4i и FreeBuds Pro 2, а также 3-месячную подписку на Huawei Health+ и трехлетнюю гарантию вместо двух лет. В Европе часы Watch D поставляются только в черном цвете с черным ремешком.

Напомним, Huawei Watch D стали первыми умными часами с манжетным тонометром — они способны измерять артериальное давление в реальном времени. Часы изначально дебютировали в Китае в декабре 2021 года, а в мае Huawei представила их для Европы. Однако реальный выход за пределы Китая застопорился — часы должны были получить сертификацию европейских регуляторов.





Часы оснащены мини-помпой, способной создавать давление до 40 кПа, что позволяет измерять артериальное давление до 230 мм ртутного столба. Это эквивалентно диапазону традиционных измерителей артериального давления. Также есть функция измерения пульса, сенсорный модуль ЭКГ, отслеживание насыщения крови кислородом SpO2, измерения температуры кожи, уровня стресса и многих других показателей.

Часы оснащаются 1,64-дюймовым экраном AMOLED разрешением 280 х 456 пикселей и аккумулятором ёмкостью 451 мА·ч. Поддерживается NFC, Bluetooth 5.1, GPS. Предусмотрена защита от воды (IP68). Сами часы базируются на HarmonyOS и могут работать в паре со смартфонами на основе HarmonyOS 2, Android 6.0 и новее, iOS 9.0 и новее. Часы способны проработать без подзарядки до семи дней.

