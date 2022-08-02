AMOLED, 90 Гц, 108 Мп, 5000 мА•ч и NFC, недорого. «Голографический» Realme 9 4G уже можно купить в России — за неделю до анонса

Компания Realme собирается провести большую презентацию 9 августа. Однако одна из новинок уже поступила в продажу в официальную розницу, не дожидаясь анонса.





Речь идёт о смартфоне Realme 9 4G. По словам производителя, это смартфон с необычным голографическим дизайном корпуса. Его уже можно найти в открытой продаже в «Связном», DNS и «М.Видео».





Российские пользователи могут получить Realme 9 4G по сниженной цене — за 25 990 рублей за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, впоследствии цена поднимется до 28 990 рублей. Доступны три расцветки корпуса: чёрный, белый и ярко-жёлтый.





Среди характеристик новинки — 6,4-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением Full HD+ (2400 x 1080 пикселей) с поддержкой частоты обновления 90 Гц, тройная основная камера (108 Мп, 2 и 2 Мп), фронтальная камера на 16 Мп, SoC Qualcomm Snapdragon 680, аккумулятор ёмкостью 5000 мА•ч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт, NFC и Realme UI 3.0 на базе Android 12.