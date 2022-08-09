AMOLED, 120 Гц, Snapdragon 8+ Gen 1, 18 ГБ ОЗУ, невидимая селфи-камера и светящийся вентилятор. Стартовали международные продажи игрового Nubia Red Magic 7S Pro

Компания Nubia объявила о начале открытых продаж флагманского игрового смартфона Red Magic 7S на международном рынке.





Модель уже успела хорошо себя показать в Китае и войти в рейтинги самых мощных смартфонов AnTuTu и смартфонов, которые заряжаются быстрее всего.

За пределами Китая Nubia Red Magic 7S Pro предлагается по таким ценам:

Red Magic 7S Pro с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти — 729 долларов или 779 евро (зависит от региона);

Red Magic 7S Pro с 18 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти — 899 долларов или 949 евро (зависит от региона).

Среди особенностей новинки — невидимая селфи-камера, расположенная под экраном, активная система охлаждения с вентилятором с подсветкой RGB (20 000 оборотов в минуту), специальные кнопки для игр. В отличие от китайской версии, международный Red Magic 7S Pro не получил поддержки зарядки мощностью 135 Вт.





Также среди характеристик — 6,8-дюймовым экран AMOLED разрешением Full HD+ 2400 х 1080 пикселей с поддержкой частоты обновления изображения до 120 Гц, подэкранный сканер отпечатков пальцев, подэкранная фронтальная камера на 16 Мп, тройная основная камера (64 Мп, 8 и 2 Мп), однокристальная система Snapdragon 8+, оперативная память LPDDR5 и флеш-память UFS3.1, аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки 65 Вт, Wi-Fi 6E и NFC, операционная система Android 12 с фирменной оболочкой RedMagic OS 5.5.