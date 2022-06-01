AMOLED, 120 Гц, 108 Мп, 120 Вт и NFC, недорого. «Народный» флагман Infinix Note 12 VIP прибыл в Россию, первым покупателям — заметная скидка

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Компания Infinix провела сегодня в России презентацию, представив для российского рынка свой новый флагманский смартфон Infinix Note 12 VIP.





Российские пользователи смогут получить Infinix Note 12 VIP с 1 июля по специальной сниженной цене 26 990 рублей, а впоследствии она поднимется до 32 990 рублей.





За такие деньги Infinix Note 12 VIP получил такие особенности, как экран AMOLED диагональю 6,7 дюйма, разрешением Full HD+ и поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц, фронтальную врезанную камеру на 16 Мп и тройную основную камеру (основной 108 Мп, сверхширокоугольный 13 и датчик глубины 2 Мп).





Аппаратной основой стала однокристальная система MediaTek Helio G96, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Поддерживается расширение оперативной памяти за счёт специального виртуального раздела, создающегося во флеш-памяти — до 13 ГБ. Аккумулятор ёмкостью 4500 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 120 Вт. Полностью зарядить такой смартфон можно всего за 17 минут.





Смартфон отличается тонкостью. Размеры составляют 163,5 х 76,7 х 7,9 мм при массе 198 граммов. Поддерживаются 4G,Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth и NFC. Есть стереодинамики, FM-радио, порт USB Type-C и аудиоразъем на 3,5 мм. На смартфон установлена операционная система Android 12.