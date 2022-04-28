AMOLED, 120 Гц, Snapdragon 8 Gen 1 или Dimensity 9000, оптика Zeiss и 80 Вт. Стартовали продажи Vivo X80 и Vivo X80 Pro

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Компания Vivo начала продажи своих новых флагманских смартфонов серии Vivo X80.





Первым регионом, где появились новинки, стал Китай. Пользователям доступны такие версии:

Vivo X80 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти — 558 долларов;

Vivo X80 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной флеш-памяти — 603 доллара;

Vivo X80 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной флеш-памяти — 664 доллара;

Vivo X80 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной флеш-памяти — 739 долларов;

Vivo X80 Pro, Snapdragon 8 Gen 1, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной флеш-памяти — 829 долларов;

Vivo X80 Pro, Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной флеш-памяти — 905 долларов;

Vivo X80 Pro, Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной флеш-памяти — 1011 долларов;

Vivo X80 Pro, Dimensity 9000, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной флеш-памяти — 905 долларов;

Vivo X80 Pro, Dimensity 9000, 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной флеш-памяти — 1011 долларов.



Флагманский Vivo X80 Pro предлагается в двух версиях на основе SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 или MediaTek Dimensity 9000. Среди его характеристик — 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей Samsung E5 разрешением 2K (3200 х 1440 пикселей) с частотой обновления изображения 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 300 Гц, подэкранный сканер отпечатков пальцев, фронтальная камера на 32 Мп, основная камера с оптикой Zeiss (50 Мп основной модуль с оптической стабилизацией, 48 Мп сверхширокоугольный и 12-мегапиксельный портретный, а также 8-мегапиксельный перископный модуль с OIS и 5-кратным оптическим зумом), аккумулятор ёмкостью 4700 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт, беспроводной на 50 Вт, а также беспроводной зарядки других устройств на 10 Вт.





Vivo X80 отличается разрешением Full HD+, основной камерой (50 Мп, 12 и 12 Мп), аккумулятором на 4500 мА·ч, SoC исключительно MediaTek Dimensity 9000.