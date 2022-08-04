Новости0

Amnesty International обвинила ВСУ в совершении военных преступлений

Amnesty International обвинила ВСУ в совершении военных преступлений
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/globallookpress

Правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад о неправомерных действиях украинских военнослужащих. По данным аналитиков, бойцы ВСУ не заботятся о безопасности мирного населения и игнорируют законы ведения войны.

В частности, речь идет о размещении военной техники вблизи объектов социальной инфраструктуры. Генеральный секретарь Amnesty International Агнес Калламар рассказала, что лишь в семи из 29 посещенных аналитиками школ не было военной техники. 

«Мы задокументировали, что ВСУ ставили мирное население в рискованное положение и нарушали законы войны во время действий в местах скопления людей», — уточнила она.

Жителей близлежащих домов не просили эвакуироваться, подвергая серьезной опасности. Отдельно аналитики акцентировали внимание на Одессе, где ВСУ оставили бронетехнику в самых густонаселенных районах.

Amnesty International военное право ВСУ
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.