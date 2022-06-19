Американцы высмеяли падение Байдена с велосипеда в ходе прогулки

Зрители канала CNN с сарказмом прокомментировали падение президента США Джо Байдена с велосипеда. Инцидент произошел во время прогулки политика.
Американская администрация недавно распространила видео с велопрогулки Байдена. Политик ехал в компании группы людей. Президента окликнули журналисты, после чего он подъехал к ним и завалился набок вместе с велосипедом. Лидер США сообщил, что не получил травм. После этого в Белом доме заявили, что с Байденом все в порядке. Помощь врачей ему также не понадобилась.
Комментатор Clayton Bigsby заявил, что президент должен был ездить на трехколесном велосипеде. По его словам, тот, кто дал политику обычный, является подлым человеком. Он также пошутил, что падение Байдена — это вина президента России Владимира Путина.