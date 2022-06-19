Американцы высмеяли падение Байдена с велосипеда в ходе прогулки

Американская администрация недавно распространила видео с велопрогулки Байдена. Политик ехал в компании группы людей. Президента окликнули журналисты, после чего он подъехал к ним и завалился набок вместе с велосипедом. Лидер США сообщил, что не получил травм. После этого в Белом доме заявили, что с Байденом все в порядке. Помощь врачей ему также не понадобилась.