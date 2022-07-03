Американцы высмеяли обращение Байдена к владельцам АЗС с требованием снизить цены на бензин

Пользователи Twitter ответили ироничными комментариями на пост президента США Джо Байдена с требованием к владельцам автозаправочных станций снизить цены на бензин.
Лидер Соединенных Штатов Байден в своем обращении написал, что поскольку сейчас время «глобальных рисков», компании, управляющие заправками, должны уменьшить цену бензина.
«Снизьте цену, которую вы берете на заправке, чтобы отразить стоимость, которую вы платите за продукт. И сделайте это сейчас», — написал президент.
Американцы остро отреагировали на пост Джо Байдена. Под его обращением пользователи Twitter оставили большое количество ироничных комментариев.
«Спасибо за этот твит, господин президент. Все местные заправочные станции вокруг меня мгновенно снизили цены на два доллара, потому что у них были включены уведомления о ваших твитах»;
«Итак, мы переходим от “путинского повышения цен” к “просто бензоколонки дурят”»;
«Ха-ха. Вы вчера обвинили Путина. Теперь это операторы АЗС? Я реально не ожидаю от политиков честности, но, по крайней мере, поработайте над логичностью»;
«Нам не нужны законы, нам просто нужны твиты от самого влиятельного человека в мире, который вежливо просит. Спасибо, Джо», — прокомментировали пост президента Байдена американцы.
В США в последние годы сложилась тенденция на очень сильный рост стоимости бензина, напрямую влияющий на инфляцию. Первопричина — подорожание нефти, и Белый дом любит связывать рост стоимости черного золота с украинским кризисом: введенные же Вашингтоном санкции против РФ привели к росту цен на энергоресурсы во всем мире. Однако единицы из американских спикеров признают, что страна сама с удовольствием «вставляет себе палки в колеса».