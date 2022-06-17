Американцы пришли в восторг после ответа Путина на заявление Байдена об инфляции в США

Президент Владимир Путин предельно метко и четко ответил на слова американского лидера Джо Байдена, высказавшегося о причинах высокого роста инфляции в США. Так считают пользователи Twitter.
Отметим, что ранее Байден отметил, что в США наблюдается рекордный рост цен. Причиной, по его мнению, стала Россия. Высказывания демократа не остались без внимания — по теме высказался президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что подобные заявления рассчитаны на тех, кто не умеет ни читать, ни писать.
«То есть практически на всех либеральных западников»;«Мы просто зовем таких демократами»;
«Это он о Джо Байдене»;
«Инфляция ускорилась, когда Байден вступил в должность, но все равно “виноват Путин”. Если вы в это верите, вы безнадежны», — пишут пользователи Twitter.