Американцы пришли в восторг после ответа Путина на заявление Байдена об инфляции в США

Отметим, что ранее Байден отметил, что в США наблюдается рекордный рост цен. Причиной, по его мнению, стала Россия. Высказывания демократа не остались без внимания — по теме высказался президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что подобные заявления рассчитаны на тех, кто не умеет ни читать, ни писать.