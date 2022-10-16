Американцы поставили Зеленского на место после слов ведущего Fox News о помощи Украине

«Значит, “потребности” Зеленского важнее, чем потребности налогоплательщиков США? В конце концов, это наши деньги, и они нужны нам!»;«Меня бесит, как он просто выдает список пожеланий! Почему они не прекращают эти расходы?»;«Как гражданин США, я ничего не должен Украине!» — пишут зрители Fox News.