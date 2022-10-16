Американцы поставили Зеленского на место после слов ведущего Fox News о помощи Украине

Зрители телеканала Fox News положительно отнеслись к словам ведущего Такера Карлсона, жестко ответившего Владимиру Зеленскому после новых просьб о помощи Украине. Американцы согласились с тем, что Киев требует все больше, игнорируя проблемы США и Европы.
Напомним, ранее Карлсон пришел в недоумение от очередного обращения Зеленского. Ведущий назвал его «иностранцем в футболке», который требует деньги для Украины.
«У нас тоже критическая ситуация, приятель, кто ты такой?» — обращался он к украинскому президенту.
Высказывания ведущего не остались без внимания — простые американцы поддержали его, и напомнили, что они, как жители США, вообще ничем не обязаны Украине.
«Значит, “потребности” Зеленского важнее, чем потребности налогоплательщиков США? В конце концов, это наши деньги, и они нужны нам!»;«Меня бесит, как он просто выдает список пожеланий! Почему они не прекращают эти расходы?»;«Как гражданин США, я ничего не должен Украине!» — пишут зрители Fox News.