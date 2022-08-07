Американцы посоветовали Нэнси Пелоси уйти в отставку после слов о рытье «ямы до Китая»

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступила с речью, подведя итоги своей скандальной поезди на Тайвань. Пользователи соцсетей из Соединенных Штатов раскритиковали заявления политика.
Пелоси спросили, каким образом ее визит на Тайвань повлияет на отношения между США и КНР, и политик ответила, рассказав воспоминание из детства.
«Когда я была маленькой девочкой, на пляже мне сказали, что если вырыть яму достаточно глубоко, то можно добраться Китая – так что мы в Вашингтоне всегда чувствовали связь с Пекином», — заявила Пелоси.
Пользователи соцсетей из США раскритиковали Пелоси за лицемерие, отметив, что если Белый дом намерен наладить с Китаем двусторонние связи, то не стал бы посылать своего высокопоставленного представителя на Тайвань, зная, что это приведет к кризису. Некоторые называли Пелоси главным возмутителем спокойствия в мире, другие отмечали, что ей лучше уйти в отставку, если политик действительно хочет принести пользу.
«Все, в чем вы преуспели — это в эскалации напряженности в то время, когда миру нужны лидеры, борющиеся за мир»;
«Если США научатся не развязывать ненужные войны по всему миру, то в нем наступят спокойствие и мир»;
«Как ваш визит на Тайвань помог американцам? Какие выгоды мы получили от этой поездки? Давайте посмотрим правде в глаза, вы сделали это только ради пиара, чтобы повысить свой престиж», — писали в пользователи соцсетей.
Пелоси стала самым высокопоставленным представителем США, который посетил Тайвань за последние 25 лет. Визит спикера Палаты представителей стал причиной для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Китай отреагировал, введя санкции и приостановив экспорт природного песка и импорт ряда продуктов.