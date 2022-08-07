Американцы посоветовали Нэнси Пелоси уйти в отставку после слов о рытье «ямы до Китая»

Пользователи соцсетей из США раскритиковали Пелоси за лицемерие, отметив, что если Белый дом намерен наладить с Китаем двусторонние связи, то не стал бы посылать своего высокопоставленного представителя на Тайвань, зная, что это приведет к кризису. Некоторые называли Пелоси главным возмутителем спокойствия в мире, другие отмечали, что ей лучше уйти в отставку, если политик действительно хочет принести пользу.