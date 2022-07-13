Американцы поддержали Путина после заявления экс-помощника Трампа о госпереворотах

Американские пользователи бурно прокомментировали слова экс-помощника бывшего президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона о его участии в подготовке госпереворотов в других странах.
«Оказывается, Путин был прав во многих вещах», — заявил Topher Tuathalain.
Комментатор Sam подчеркнул, что кризис, который Вашингтон организовал на Украине, в данный момент является чувствительной темой. По словам американца, неудивительно, что Болтон не стал вдаваться в детали.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала заявление бывшего помощника Трампа. По ее мнению, слова Болтона являются «точкой невозврата», передает RT.