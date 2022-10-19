Американцы не хотят идти на концерты Максима Галкина

Американский зритель не интересуется выступлениями юмориста Максима Галкина*. Билеты на концерты шоумена практически не продаются.
Галкин старается привлечь аудиторию на свои гастроли различными способами. Он пытается обыграть свои афиши в разных странах, используя разный шрифт. Для анонсов концертов в Прибалтике Галкин использует латиницу, а в США и Германии рассчитывает привлечь аудиторию кириллицей. Он даже запланировал концерт в созвучном российскому Петербургу американском городе Санкт-Петербург, сообщает ФАН.
Несмотря на все усилия, зарубежный зритель вяло откликается на продажу билетов, стоимость которых не превышает 185 долларов.Так, в Америке приобрели всего 1-2% от общего количества мест.
В Германии продажи пока вообще не запустили. Сами концертные залы напоминают своими размерами периферийный клубы.
- * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами