Американцы не хотят идти на концерты Максима Галкина

Галкин старается привлечь аудиторию на свои гастроли различными способами. Он пытается обыграть свои афиши в разных странах, используя разный шрифт. Для анонсов концертов в Прибалтике Галкин использует латиницу, а в США и Германии рассчитывает привлечь аудиторию кириллицей. Он даже запланировал концерт в созвучном российскому Петербургу американском городе Санкт-Петербург, сообщает ФАН.