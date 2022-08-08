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Американцы назвали «самый жестокий» мультфильм СССР

Американцы назвали «самый жестокий» мультфильм СССР
Кадр из «Ну, погоди!»

Результаты эксперимента, проведенного на площадке YouTube, свидетельствуют, что американцы считают «самым жестоким» советским мультфильмов «Ну, погоди!», передает Teleprogramma.pro.

Эти же социологические изыскания показали: американской аудитории кажется, что мультсериал «Том и Джерри», повествующий о противостоянии кота и мыши наподобие волка и зайца из «Ну, погоди!», куда более безобиден.

Большинство россиян не согласны с заключением американских зрителей, поскольку считают классику советского мультипликационного искусства крайне поучительной.

«Ну, погоди!» создал советский мультипликатор Вячеслав Котеночкин в конце 70-х годов. Выпуски продолжали снимать вплоть до 2006 года. За это время на экраны вышли 20 серий.

В конце 2019 года «Союзмультфильм» объявил о планах выпуска 26 новых серий (в честь 50-летия мультсериала начиная с 21 серии, однако в марте 2020 года число запланированных серий было увеличено до 52. Авторы проекта подчеркнули, что их работа не будет прямым продолжением советской классики.

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RusNewsToday24
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