Американцы назвали «самый жестокий» мультфильм СССР

В конце 2019 года «Союзмультфильм» объявил о планах выпуска 26 новых серий (в честь 50-летия мультсериала начиная с 21 серии, однако в марте 2020 года число запланированных серий было увеличено до 52. Авторы проекта подчеркнули, что их работа не будет прямым продолжением советской классики.