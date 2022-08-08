Американцы назвали «самый жестокий» мультфильм СССР

Результаты эксперимента, проведенного на площадке YouTube, свидетельствуют, что американцы считают «самым жестоким» советским мультфильмов «Ну, погоди!», передает Teleprogramma.pro.
Эти же социологические изыскания показали: американской аудитории кажется, что мультсериал «Том и Джерри», повествующий о противостоянии кота и мыши наподобие волка и зайца из «Ну, погоди!», куда более безобиден.
Большинство россиян не согласны с заключением американских зрителей, поскольку считают классику советского мультипликационного искусства крайне поучительной.
«Ну, погоди!» создал советский мультипликатор Вячеслав Котеночкин в конце 70-х годов. Выпуски продолжали снимать вплоть до 2006 года. За это время на экраны вышли 20 серий.
В конце 2019 года «Союзмультфильм» объявил о планах выпуска 26 новых серий (в честь 50-летия мультсериала начиная с 21 серии, однако в марте 2020 года число запланированных серий было увеличено до 52. Авторы проекта подчеркнули, что их работа не будет прямым продолжением советской классики.