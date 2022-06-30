Американцы назвали Джо Байдена худшим президентом за всю историю США

Жители США присвоили Джо Байдену звание худшего президента CША после саммита G7, пишет издание New York Post.
Автор статьи отметил, что американский лидер во время саммита решил «повторить все политические ошибки Джимми Картера в 1979 году». По мнению журналиста, Байден пытается решить энергетический кризис путем увеличения поставок нефти из стран Персидского залива. Такой шаг не понравился простым американцам.
«Байден – это худший избранный президент в истории США. Он выглядит сбитым с толку и потерянным»;
«Байден продолжает показывать, что значит плохое руководство»;
«А ведь еще не прошло и полутора лет с вступления Байдена в должность. Насколько все станет хуже?»;
«На фоне Сонного Джо Картер еще ничего выглядит»;
«Где-то смеется Джимми Картер. Байден получил титул худшего американского президента современности»;
«Это все потому, что этот неумелый управленец в первый ж день уничтожил наше собственное производство энергии, но признать собственную глупость и возобновить его ему не хватает смелости», — отметили американцы.
Отметим, что саммит G7прошел с 26 по 28 июня в баварском замке Эльмау. В нем приняли участие главы Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.