Американцы назвали Джо Байдена худшим президентом за всю историю США

«Байден – это худший избранный президент в истории США. Он выглядит сбитым с толку и потерянным»;

«Байден продолжает показывать, что значит плохое руководство»;

«А ведь еще не прошло и полутора лет с вступления Байдена в должность. Насколько все станет хуже?»;