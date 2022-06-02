Американцы дадут добро: Клинцевич предупредил о возможной провокации со стороны Украины после поставок РСЗО HIMARS

Бесполезно обсуждать обещания президента Украины Владимира Зеленского не использовать американские ракетные системы HIMARS для ударов по целям на территории России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Бывший сенатор Франц Клинцевич объяснил в беседе с «Народными Новостями», почему заявлениям украинского лидера нельзя верить.
Ранее замминистра обороны США Колин Каль заявил, что новый пакет американской военной помощи Украине включает четыре современные реактивные системы залпового огня HIMARS. Он сообщил, что США заручились обещанием Владимира Зеленского, не использовать HIMARS для ударов по целям на территории России.
«Цену им знают, они ничтожны, поэтому никакие обещания, слова в контексте, в частности Зеленского, обсуждать нельзя и бесполезно», — заявила Захарова во время выступления на канале «Соловьев Live».
Бывший сенатор Франц Клинцевич рассказал «Народным Новостям», что в заявлении замминистра обороны США можно обнаружить лицемерие как Вашингтона, так и Киева. Он подчеркнул, что после поставки на Украину РСЗО HIMARS они могут быть применены по целям на территории РФ.
«В данном случае лицемерит и Украина, и США. Как только будут поставлены реактивные системы залпового огня большой дальности на Украину, американцами будет дана санкция, а Украина будет это делать. Донецк и Луганск обстреливает артиллерия большой мощности, которая была доставлены из США, Германии. Эти системы доставляются вместе с боеприпасами и начинают работать по мирному населению. Мы видим активную фазу, когда не скрывая НАТО совместно с Украиной ведут боевые действия. Я уверен, что Захарова правильно сказала. Те системы, которые придут, могут быть использованы Киевом», — рассказал Клинцевич.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.