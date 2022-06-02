Американцы дадут добро: Клинцевич предупредил о возможной провокации со стороны Украины после поставок РСЗО HIMARS

«В данном случае лицемерит и Украина, и США. Как только будут поставлены реактивные системы залпового огня большой дальности на Украину, американцами будет дана санкция, а Украина будет это делать. Донецк и Луганск обстреливает артиллерия большой мощности, которая была доставлены из США, Германии. Эти системы доставляются вместе с боеприпасами и начинают работать по мирному населению. Мы видим активную фазу, когда не скрывая НАТО совместно с Украиной ведут боевые действия. Я уверен, что Захарова правильно сказала. Те системы, которые придут, могут быть использованы Киевом», — рассказал Клинцевич.