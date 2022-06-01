Американцев возмутил поверхностный план Байдена по «спасению» Америки от инфляции

Читатели американского издания The Wall Street Journal раскритиковали статью президента США Джо Байдена, где он рассуждал о планах по борьбе с рекордной инфляцией, передает РИА Новости.
Американская газета предусмотрительно закрыла комментарии к материалу со статьей Байдена, однако это не помогло. Читатели оставили массу отзывов о плане американского лидера под другими материалами.
«Почему мы не можем комментировать пропагандистский материал Байдена?» — возмутился один из комментаторов.
Впрочем, большинство американцев обратили внимание на само содержание материала. Они сочли, что план, предложенный президентом, вероятно, придумал не он. Кроме того, описываемые меры «не имеют отношения к реальности».
«Что хуже: некомпетентный президент или безвольный WSJ? Выбирайте сами, потому что у нас есть и то, и другое»;
«Это жалкая манипуляция некоторыми статистическими показателями. Настоящие данные заключаются в том, что он вызвал рост цен на газ до исторического уровня и не может винить в этом Путина: виноват только он сам»;
«После прочтения статьи Байдена я чувствую, что живу в альтернативной вселенной, где мне говорят отложить все рациональные мысли и не доверять глазам и мозгу», — отметили американцы.
Напомним, 31 мая Джо Байден опубликовал статью, в которой представил план по борьбе с инфляцией. Примечательно, что основной причиной экономических проблем США он назвал действия России.