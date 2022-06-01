Новости02

Американцев возмутил поверхностный план Байдена по «спасению» Америки от инфляции

Американцев возмутил поверхностный план Байдена по «спасению» Америки от инфляции
globallookpress/POOL/Keystone Press Agency

Читатели американского издания The Wall Street Journal раскритиковали статью президента США Джо Байдена, где он рассуждал о планах по борьбе с рекордной инфляцией, передает РИА Новости.

Американская газета предусмотрительно закрыла комментарии к материалу со статьей Байдена, однако это не помогло. Читатели оставили массу отзывов о плане американского лидера под другими материалами.

«Почему мы не можем комментировать пропагандистский материал Байдена?» — возмутился один из комментаторов.

pixabay.com
pixabay.com

Впрочем, большинство американцев обратили внимание на само содержание материала. Они сочли, что план, предложенный президентом, вероятно, придумал не он. Кроме того, описываемые меры «не имеют отношения к реальности».

«Что хуже: некомпетентный президент или безвольный WSJ? Выбирайте сами, потому что у нас есть и то, и другое»;

«Это жалкая манипуляция некоторыми статистическими показателями. Настоящие данные заключаются в том, что он вызвал рост цен на газ до исторического уровня и не может винить в этом Путина: виноват только он сам»;

«После прочтения статьи Байдена я чувствую, что живу в альтернативной вселенной, где мне говорят отложить все рациональные мысли и не доверять глазам и мозгу», — отметили американцы.

Напомним, 31 мая Джо Байден опубликовал статью, в которой представил план по борьбе с инфляцией. Примечательно, что основной причиной экономических проблем США он назвал действия России.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.