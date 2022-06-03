Американцев насмешила попытка «Азова» отказаться от нацистской символики

Пользователи Reddit резко отреагировали на желание батальона «Азов»* (против членов организации в РФ возбуждены уголовные дела) отказаться от нацисткой символики.
Пользователи выразили свое мнение в комментариях к соответствующей публикации The Times. Так, комментатор Notaship напомнил, что осталось тысячи фотографий, как члены «Азова» позируют со свастиками.
Splendiferitastic указал, что азовцы носили свастики восемь лет, но тут решили снять из-за репутационных проблем. По его словам, это делается лишь в попытке успокоить Запад.
«Похоже, этих нациков на Украине развелось столько, что аж боязно становится», — написал GooberMcNoober.
Ravenousquokka отметил, что если бы не СССР, фашистов бы не разгромили. По его словам, либералы всегда за фашистов.
«Русская пропаганда» «раздувает» стопроцентную правду», – заключил uxo_geo_cart_puller.
Ранее один из бывших командиров «Азова» Максим Жорин опубликовал фото, на которых бойцам нацбата в Харькове вручили новые нарукавные нашивки. На них вместо символа «волчий крюк» изображен трезубец. Об этом пишет URA.RU.
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела