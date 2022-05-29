Американцам придется есть меньше бургеров из-за засухи

Стоимость бургеров и мясных стейков заметно выросла в Соединенных Штатах за последний год — и продолжит расти в будущем. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на The Wall Street Journal.
Высыхание пастбищ на западе Соединенных Штатов, вызванное отсутствием осадков, заставило американских фермеров увеличить расходы на содержание скота, поголовья которого усиленно сокращались владельцами в I квартале года. Информацию об этом предоставило министерство сельского хозяйства США (USDA).
Согласно данным USDA, стоимость говядины в конце апреля выросла на 14% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Фарш подорожал на 4,8%.
Эксперты USDA предполагают, что в 2023 году объем производства говяжьего мяса уменьшится на 7%, а его стоимость побьет исторические рекорды.