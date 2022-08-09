Американскую учительницу приговорили к году тюрьмы за интимную связь с учеником

Бывшая преподавательница из штата Мичиган и школьник Райан Крю вступали в сексуальные отношения на регулярной основе с 2014 года. На тот момент учительнице было 28, а ее подопечному — 16. Иногда интимная связь происходила прямо в классе Кэтлин Бузер. Американке были предъявлены четыре обвинения в преступлении сексуального характера третьей степени тяжести. Женщине грозило наказание до 15 лет лишения свободы, но Бузер заключила соглашение о признании вины и не стала оспаривать ее по двум пунктам обвинения.