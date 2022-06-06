Американское посольство забыло настоящее имя Пушкина в день рождения классика

Посольство США в Москве оконфузилось с именем знаменитого русского писателя Александра Пушкина.
Дипмиссия выпустила пост в Telegram, где поздравила классика с днем рождения. Сотрудники посольства подчеркнули, что в Соединенных Штатах почитают писателя и поэта. Однако авторы поста забыли настоящее имя Пушкина.
«В общем, тоже любим и уважаем. С днем рождения, Иван Сергеевич!» — гласит сообщение посольства.
Напомним, что 6 июня в мире отмечается День русского языка. Традиционного его празднуют в день рождения Пушкина.