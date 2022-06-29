Американское издание Politico объявило минувший саммит G7 «самым неудачным» за последние годы

Саммит стран «большой семерки», прошедший в Мадриде, стал самым слабым за все последние годы, заявили аналитики американского издания Politico, передает РИА Новости.
По мнению журналистов, форум показал, что никакого единогласия среди стран G7 нет. Они выдвигают противоположные точки зрения и не могут договориться.
После завершения саммита стало окончательно ясно, что лидеры «семерки» не способны остановить спецоперацию России. Более того, у них нет плана по борьбе с главным последствием введенных против РФ санкций — ростом инфляции и бесконтрольным подорожанием продуктов.
Лидеры G7 по очереди хвастались «необычайным единством» в подходе к решению двух главных проблем, однако так и не смогли сформулировать внятный план. Все их инициативы сводились заведомо обреченным на провал идеям.
«Чего стоит, например, декларируемое ими стремление снизить цены на нефть и газ при одновременном подтверждении цели прекратить использование ископаемого топлива», — привели пример абсурдной идеи авторы материала.
Напомним, саммит стран «Большой семерки» прошел в Германии с 26 по 28 июня. Участники форума предварительно договорились об ограничении цен на нефть и газ из России.