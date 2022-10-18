Американский журналист уличил западные СМИ в замалчивании обстрелов Белгорода

«Мы приехали в Белгород, чтобы увидеть разрушения и ущерб, который был нанесен гражданским строениям. Ведущие СМИ не покажут эту сторону. Они не покажут атаки российских городов со стороны Украины. Они покажут лишь ту сторону, которая выгодна Украине», — рассказал Ланкастер.