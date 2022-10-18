Американский журналист уличил западные СМИ в замалчивании обстрелов Белгорода

Американский журналист Патрик Ланкастер заявил, что Западные СМИ замалчивают обстрелы Белгорода со стороны Украины. Такой вывод он сделал, побывав в городе и сделав репортаж.
Ланкастер посетил дом, пострадавший от падения осколков сбитой украинской ракеты, обратив внимание, что западные СМИ замалчивают такие события, так как это выставило бы Украину в невыгодном свете.
«Мы приехали в Белгород, чтобы увидеть разрушения и ущерб, который был нанесен гражданским строениям. Ведущие СМИ не покажут эту сторону. Они не покажут атаки российских городов со стороны Украины. Они покажут лишь ту сторону, которая выгодна Украине», — рассказал Ланкастер.
Он призвал людей обращать внимания на такие вещи, не верить слепо рассказам западных СМИ и «открыть глаза» н ареальное положение дел.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.