Военнослужащие Вооруженных сил Украины совершают преступную деятельность, обстреливая мирных жителей Херсонской области, заявил журналист из США Патрик Ланкастер.
В беседе с РИА Новости он заявил, что был вместе со съемочной группой в одном из населенных пунктов региона, который подвергается ударам со стороны ВСУ. По его словам, там крайне тяжелая ситуация, поскольку украинские солдаты производят по населенному пункту постоянные ракетные обстрелы уже в течение месяца.
«Когда мы приехали, стали свидетелями гибели троих человек. От осколков кассетного боезаряда мужчина потерял отца и мать. Еще один человек погиб во дворе собственного дома. Ни у кого нет сомнений, что это была украинская ракета», — сказал Ланкастер.
Он подчеркнул, что подобные обстрелы являются военными преступлениями со стороны ВСУ. Раньше, на протяжении восьми лет, Киев осуществлял их в Донбассе, теперь это происходит в Херсонской области, заключил журналист.