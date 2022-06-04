Американский журналист Ланкастер: солдаты ВСУ совершают военные преступления в Херсонской области

В беседе с РИА Новости он заявил, что был вместе со съемочной группой в одном из населенных пунктов региона, который подвергается ударам со стороны ВСУ. По его словам, там крайне тяжелая ситуация, поскольку украинские солдаты производят по населенному пункту постоянные ракетные обстрелы уже в течение месяца.