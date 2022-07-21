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Американский военнослужащий погиб при ударе молнии по базе в Джорджии

Американский военнослужащий погиб при ударе молнии по базе в Джорджии
pxhere.com

Один солдат погиб и девять получили травмы различной степени тяжести в результате удара молнии по военной базе ВС США. Происшествие случилось на объекте армии Форт Гордон, расположенном в штате Джорджия, передает телеканал CNN.

По предварительной информации, молния ударила в тренировочную площадку во время утренних учебных занятий. Один военнослужащий скончался на месте, несколько пострадавших доставили в медицинский центр Эйзенхауэра.

Ранее град с громами и молниями обрушился на египетский курорт Хургада, сообщал телеканал «360».

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