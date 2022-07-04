Американский сенатор Круз поймал президента Байдена на лжи об инфляции в США

Добавим, что уровень инфляции в США побил многолетние рекорды на фоне антироссийских санкций, достигнув отметки в 8,5% в годовалом выражении. Параллельно фиксируется взрывной рост потребительских цен. Так, галлон бензина продается по пять долларов — подобного прайса еще никогда не было в истории Америки.