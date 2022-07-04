Американский сенатор Круз поймал президента Байдена на лжи об инфляции в США

Американский сенатор-республиканец Тед Круз указал на несоответствие действительности слов президента США Джо Байдена об уровне инфляции в стране, передает РИА Новости.
Напомним, недавно американский лидер заявил, что Америка обладает самой мощной экономикой в мире, поэтому способна занять лидирующие позиции на планете. Кроме того, заверил Байден, уровень инфляции в стране — самый низкий среди всех государств.
Эти слова прокомментировал Тед Круз. Он отметил, что Байден допустил серьезнейшую ошибку, поскольку показатель инфляции в США — напротив, самый высокий среди всех развитых стран.
«В США самая высокая инфляция среди развитых стран мира. Президент Байден не может отмахнуться от этого факта», — констатировал политик.
Добавим, что уровень инфляции в США побил многолетние рекорды на фоне антироссийских санкций, достигнув отметки в 8,5% в годовалом выражении. Параллельно фиксируется взрывной рост потребительских цен. Так, галлон бензина продается по пять долларов — подобного прайса еще никогда не было в истории Америки.