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Американский рыбак снял на видео едва не перевернувшего катер кита

Американский рыбак снял на видео едва не перевернувшего катер кита
pxhere.com

Молодой американец Зак Пиллер однажды ловил рыбу вместе со своим отцом у берегов штата Нью-Джерси. Но внезапно из воды выпрыгнули десятки мелких рыб, а вслед за ними появился огромный горбатый кит.

Млекопитающее поднялось над водой и ударилось о борт катера. Мужчина в это время снимал происходящее на видео. Пиллер не смог сдержать эмоций и начал кричать — то ли от страха, то ли от восторга, передает NBC News.

По словам рыбака, в это время года мелкая рыба, которая в изобилии плавает недалеко от берега, привлекает не только китов, но и других животных. Лишь в районах больших скоплений криля горбатые киты выходят в открытое море.

Video катер кит рыбак США
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RusNewsToday24
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