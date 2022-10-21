Американский рыбак снял на видео едва не перевернувшего катер кита

Молодой американец Зак Пиллер однажды ловил рыбу вместе со своим отцом у берегов штата Нью-Джерси. Но внезапно из воды выпрыгнули десятки мелких рыб, а вслед за ними появился огромный горбатый кит.
Млекопитающее поднялось над водой и ударилось о борт катера. Мужчина в это время снимал происходящее на видео. Пиллер не смог сдержать эмоций и начал кричать — то ли от страха, то ли от восторга, передает NBC News.
По словам рыбака, в это время года мелкая рыба, которая в изобилии плавает недалеко от берега, привлекает не только китов, но и других животных. Лишь в районах больших скоплений криля горбатые киты выходят в открытое море.