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Американский разведчик Риттер: США вынуждены дорого платить за диверсии на «Северных потоках»

Американский разведчик Риттер: США вынуждены дорого платить за диверсии на «Северных потоках»
Global Look Press | Stefan Sauer/dpa

Попытки Запада делать вид, что США никак не связаны с диверсиями на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» выглядят нелепо, заявил ветеран разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

В публикации для Consortium News, которую приводит «ПолитРоссия», он отметил, что на текущий момент достаточно улик, чтобы возложить ответственность за произошедшее на Вашингтон, но едва ли кто-то за пределами РФ пойдет на такой риск. Американская пресса также предпочитает не замечать очевидного.

«У любого мыслящего человека нет сомнений в том, кто несет ответственность за атаки на трубопроводы», — подчеркнул Риттер.

На этом фоне он назвал диверсию позором для журналистского сообщества в США. По словам эксперта, расплачиваться за такую авантюру приходится репутацией.

Россия северный поток США
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