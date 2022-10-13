Американский разведчик Риттер: США вынуждены дорого платить за диверсии на «Северных потоках»

Попытки Запада делать вид, что США никак не связаны с диверсиями на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» выглядят нелепо, заявил ветеран разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
В публикации для Consortium News, которую приводит «ПолитРоссия», он отметил, что на текущий момент достаточно улик, чтобы возложить ответственность за произошедшее на Вашингтон, но едва ли кто-то за пределами РФ пойдет на такой риск. Американская пресса также предпочитает не замечать очевидного.
«У любого мыслящего человека нет сомнений в том, кто несет ответственность за атаки на трубопроводы», — подчеркнул Риттер.
На этом фоне он назвал диверсию позором для журналистского сообщества в США. По словам эксперта, расплачиваться за такую авантюру приходится репутацией.