Американский разведчик Риттер: США вынуждены дорого платить за диверсии на «Северных потоках»

В публикации для Consortium News, которую приводит «ПолитРоссия», он отметил, что на текущий момент достаточно улик, чтобы возложить ответственность за произошедшее на Вашингтон, но едва ли кто-то за пределами РФ пойдет на такой риск. Американская пресса также предпочитает не замечать очевидного.