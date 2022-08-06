Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что политическая карьера действующего президента Украины Владимира Зеленского подходит к трагическому концу.
Риттер выступил в эфире YouTube-канала Judging Freedom и сказал, что именно Зеленский в ответе за гибель десятков тысяч украинцев, а это вряд ли положительно скажется на карьере любого политика.
«Зеленский будет вынужден либо покинуть Украину, либо он погибнет от рук собственных граждан, которые перестали ему доверять», — сказал Риттер.
Офицер в отставке добавил, что западные лидеры постепенно перестают верить в созданный Зеленским образ и потому часто отказывают Украине в помощи. Риттер отметил, что из-за такой опасной ситуации Украину вскоре ожидает очередной государственный переворот.
«Из-за того, что престиж президента Украины постепенно падает, больше нет смысла в том, чтобы он оставался у власти», — заключил Риттер.