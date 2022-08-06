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Американский разведчик Риттер предрек Зеленскому трагическую судьбу

Американский разведчик Риттер предрек Зеленскому трагическую судьбу
Кадр из фильма «Ржевский против Наполеона»

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что политическая карьера действующего президента Украины Владимира Зеленского подходит к трагическому концу.

Риттер выступил в эфире YouTube-канала Judging Freedom и сказал, что именно Зеленский в ответе за гибель десятков тысяч украинцев, а это вряд ли положительно скажется на карьере любого политика.

«Зеленский будет вынужден либо покинуть Украину, либо он погибнет от рук собственных граждан, которые перестали ему доверять», — сказал Риттер.

Офицер в отставке добавил, что западные лидеры постепенно перестают верить в созданный Зеленским образ и потому часто отказывают Украине в помощи. Риттер отметил, что из-за такой опасной ситуации Украину вскоре ожидает очередной государственный переворот.

«Из-за того, что престиж президента Украины постепенно падает, больше нет смысла в том, чтобы он оставался у власти», — заключил Риттер.

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RusNewsToday24
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