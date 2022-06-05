Американский «поводок» для Европы трещит по швам: бизнес из ЕС готов развернуться на Восток

«Сейчас бизнес находится в полусумасшедшем состоянии от того, что творит «зеленая» Анналена Бербок, Олаф Шольц и прочие европейские политики. Дело в том, что политики должны работать на бизнес, но никак не на Вашингтон, который хочет либо уничтожить этот бизнес, либо перетащить к себе на невыгодных условиях. То есть организовать перемещение капиталов и людей на свою территорию. Американцы хотят провести реиндустриализацию в своей стране за счет Европы. Этот сценарий не очень нравится европейскому бизнесу. Ему остается либо дружить с Россией и Китаем, которые могут помочь, либо с США, но тогда его просто проглотят», — резюмировал Веселовский.