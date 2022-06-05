Американский «поводок» для Европы трещит по швам: бизнес из ЕС готов развернуться на Восток

Разногласия между США и Европой по вопросу поставок тяжелых вооружений Украине все больше усугубляются, сообщила американская газета The Wall Street Journal, передает РИА Новости. Политический обозреватель Сергей Веселовский отметил в беседе с «Народными Новостями», что европейскому бизнесу очень скоро придется выбирать — продолжить зарабатывать на Востоке или стать кормом для хищников с Запада.
«Страны Евросоюза начинают опасаться, что это (новые поставки тяжелых вооружений — Прим. ред.) приведет к затягиванию конфликта и нанесет еще больше вреда в экономической сфере, где уже ощущаются негативные последствия в виде рекордного роста цен и нехватки ряда товаров», — говорится в публикации.
Автор добавил, что вопрос поставок тяжелых вооружений разделил Запад на два противоборствующих лагеря. В одном из них балом правят США и Великобритания, выступающие за дальнейшую милитаризацию Украины. Им противостоят Германия и Франция, демонстрирующие все меньшее желание действовать в направлении углубления эскалации украинского кризиса.
В ближайшее время Вашингтон, скорее всего, сможет удержать Европу на коротком поводке, заставив повиноваться, полагает Сергей Веселовский. По его словам, для этого Белый дом годами «выращивал» покорных европейских политиков.
«Пока США смогут вести за собой ЕС на поводке. А дальше будет видно, поскольку в европейских странах, как в Брюсселе, так и в других столицах, сидят вскормленные, выдрессированные Вашингтоном политики. Речь идет о работе всяких НКО и так далее. Руководители Евросоюза — выкормыши», — убежден наш собеседник.
Основу благополучия Европы составляют местные предприниматели, которые не отличаются патриотизмом, но умеют честно зарабатывать, пополняя бюджеты европейских стран. Фактически именно эти люди финансируют и политиков, и СМИ, и все прочее. Европейское бизнес-сообщество привыкло спокойно вести дела, однако сейчас его лишили этой возможности.
В ближайшее время перед ним встанет сложный выбор: стать частью реиндуастриализации США, то есть прекратить самостоятельное существование и превратиться в донора, либо продолжить работать и развиваться на восточном направлении — с РФ и КНР.
«Сейчас бизнес находится в полусумасшедшем состоянии от того, что творит «зеленая» Анналена Бербок, Олаф Шольц и прочие европейские политики. Дело в том, что политики должны работать на бизнес, но никак не на Вашингтон, который хочет либо уничтожить этот бизнес, либо перетащить к себе на невыгодных условиях. То есть организовать перемещение капиталов и людей на свою территорию. Американцы хотят провести реиндустриализацию в своей стране за счет Европы. Этот сценарий не очень нравится европейскому бизнесу. Ему остается либо дружить с Россией и Китаем, которые могут помочь, либо с США, но тогда его просто проглотят», — резюмировал Веселовский.
Ранее политолог Дмитрий Журавлев заявил, что Европа устала от давления США, заставляющих ЕС поддерживать Киев. По его мнению, вскоре почти весь Европейский союз откажется от Украины.