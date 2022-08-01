Американский полковник рассказал о роли Одессы во время спецоперации ВС РФ на Украине

Потеря Одессы приведет Киев к поражению. Такое мнение выразил отставной полковник разведки ВВС США Дж. Мерфи Донован в статье, опубликованной изданием American Thinker.
Автор акцентирует внимание на том, что Вооруженные силы РФ почти целиком контролируют Херсонскую область, находясь совсем недалеко от Николаева и Одессы. Полковник упоминает, что мосты в Херсонской области были заминированы, но не взорваны, в результате чего российская армия установила контроль над дельтой Днепра избежав ожесточенных боев.
По мнению автора, Одесса может быть взята под контроль Вооруженными силами РФ также, как и Херсон — в результате действий пророссийских сил. Тогда «игра для Украины будет окончена», констатирует Донован.