Американский полковник рассказал о роли Одессы во время спецоперации ВС РФ на Украине

Автор акцентирует внимание на том, что Вооруженные силы РФ почти целиком контролируют Херсонскую область, находясь совсем недалеко от Николаева и Одессы. Полковник упоминает, что мосты в Херсонской области были заминированы, но не взорваны, в результате чего российская армия установила контроль над дельтой Днепра избежав ожесточенных боев.